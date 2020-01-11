Футболисты минского "Динамо" приступают к предсезонной подготовке

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" сегодня вышли из отпуска и приступают к подготовке к новому сезону, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сначала подопечные Сергея Гуренко пройдут углубленный медосмотр, а 13 января проведут первое тренировочное занятие. Стартовый учебно-тренировочный сбор минские динамовцы проведут с 16 января по 2 февраля в Сочи. Затем они вернутся в Минск, а с 12 февраля по 2 марта будут тренироваться на футбольных полях в Турции.

Чемпион Беларуси брестское "Динамо" начнет предсезонную подготовку 13 января. Первый тренировочный сбор брестчан пройдет с 20 января по 3 февраля в Турции.

Также в ближайший понедельник из отпуска выйдут серебряные призеры национального первенства футболисты борисовского БАТЭ. Выезд на тренировочный сбор в Турцию намечен на 29 января. Обладатель бронзовых наград солигорский "Шахтер" с 9 января готовиться к новому сезону в родном городе, а 22 января вылетит на сбор в Турцию.-0-