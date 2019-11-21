Футболисты минского "Динамо" провели фотосессию на главном стадионе Беларуси

Футбольный клуб "Динамо-Минск" провел на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" необычную фотосъемку: игроки клуба и их вторые половинки позировали не в привычной спортивной форме, а в ярких casual-комплектах от партнера команды бренда модной одежды Medicine.

В фотосессии приняли участие Алексей и Олеся Гавриловичи, Дмитрий и Анастасия Ятченко, бразилец Данило и его жена Анна. Каждая пара примеряла на себя новые образы коллекции бренда.

В минском "Динамо" отметили: таким оригинальным проектом хотелось показать, что футболисты – не только спортсмены, но и личности, у которых есть семьи и чувства.

- Мы попытались раскрыть их не как игроков, заботящихся только о своей карьере, а как обычных людей, гардероб которых не ограничен спортивными майками и гетрами, - рассказал начальник отдела маркетинга "Динамо" Денис Сорокин.

С Национальным олимпийским стадионом "Динамо" у футбольного клуба многое связано. Руководство "Динамо-Минск" не раз отмечало, что стадион важно воспринимать не только как место для игры в футбол, но и как неотъемлемую часть клуба.

В этом году компания Medicine, преобразившая футболистов и реализовавшая идею, непривычную для белорусской спортивной среды, стала официальным партнером минского "Динамо".

- Нестандартные кейсы — это всегда хороший вызов для брендов, - прокомментировала начальник отдела маркетинга, Юлия Сухая. - Фотосессией и нашей коллекцией надеемся напомнить каждому: мы все можем быть совершенно разными, но нас объединяет любовь, традиции и стремление всегда быть со своей семьей, как бы далеко от нее мы не находились. Выражаем огромную благодарность "Динамо-Минск" за партнерство и сотрудничество.

Размещение рекламы на БЕЛТА