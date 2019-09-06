Минское "Динамо" сыграет с БАТЭ в 1/4 финала Кубка Беларуси по футболу, "Шахтер" против "Торпедо-БелАЗа" и другие пары

Фото ФК "Динамо-Минск"
6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Доме футбола прошла жеребьевка четвертьфинальной стадии розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Центральным противостоянием станут матчи между минским "Динамо" и борисовским БАТЭ. Действующий обладатель Кубка страны солигорский "Шахтер" поспорит за выход в полуфинал с жодинским "Торпедо-БелАЗом". Лидер нынешнего чемпионата брестское "Динамо" будет соперничать с "Ислочью", а могилевский "Дняпро" дважды сыграет с мозырской "Славией".
Четвертьфинальные поединки состоятся в марте 2020 года, точные даты будут определены после утверждения календаря на следующий сезон.-0-