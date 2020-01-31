Минское "Динамо" проведет пять матчей на сборе в Турции, в том числе - против "Зенита" и московских одноклубников

Тренировка динамовцев на сборе в Сочи. Фото ФК "Динамо-Минск"

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" проведут пять контрольных матчей на учебно-тренировочном сборе в турецком Белеке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый спарринг в Турции команда Сергея Гуренко сыграет 15 февраля с "Левадией" из Таллина, затем две встречи с российскими клубами: 21 февраля - с московским "Динамо", 22 февраля - с лидером российской премьер-лиги "Зенитом" из Санкт-Петербурга. На 29 февраля намечен матч с клубом второго дивизиона украинского чемпионата "Волынь" из Луцка, а 1 марта - заключительный поединок против латвийского "Спартака" из Юрмалы.

Сейчас столичные динамовцы готовятся к новому сезону в Сочи.

Фото ФК "Динамо-Минск"

В первом товарищеском матче они проиграли представителю второго дивизиона российского чемпионата курскому "Авангарду" (2:4).

Фото ФК "Авангард" (Курск)

После возвращения домой минчане проведут два спарринга в Минске (8 февраля - против "Витебска", 11 февраля - против бобруйской "Белшины"), а затем отправятся в Турцию.-0-