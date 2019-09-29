Футболисты минского "Динамо" сыграли вничью с "Шахтером" в чемпионате Беларуси

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" и солигорского "Шахтера" сыграли вничью 1:1 в последнем матче 23-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Поначалу игра на столичном стадионе "Динамо" проходила с преимуществос гостей и на 26-й минуте Дарко Бодул открыл счет. После перерыва уже хозяева имели преимущество и на 79-й минуте они заработали пенальти, который уверенно реализовал Данило - 1:1.
Результаты остальных встреч 23-го тура: БАТЭ (Борисов) - "Неман" (Гродно) - 1:0, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Гомель" - 2:0, "Минск" - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 1:6, "Дняпро" (Могилев) - "Слуцк" - 2:0, "Славия" (Мозырь) - "Городея" - 0:1, "Витебск" - "Ислочь" (Минский район) - 2:0.
Положение в группе лидеров: "Динамо" (Брест) - 58 очков (23 матча), "Шахтер" - 54 (23), БАТЭ - 53 (22), "Динамо" (Минск) - 44 (22), "Торпедо-БелАЗ" - 41 (23).-0-