Футболисты могилевского "Днепра" уступили минскому "Торпедо" и покинут высшую лигу

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты могилевского "Днепра" уступили на выезде минскому "Торпедо" со счетом 0:3 и покинут высшую лигу чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче, который состоялся на стадионе ФК "Минск", хозяева вели со счетом 2:0, а после перерыва увеличили свое преимущество. Автором первого гола стал Сергей Григ и дважды ворота "Днепра" поразил Седрик Халеб Куаджа.

После поражения от "Торпедо" могилевчане, занимающие 16 место в турнирной таблице, за два тура до конца чемпионата утратили шансы сохранить прописку в высшей лиге.

Футболисты "Витебска" в 28-м туре обыграли "Ислочь" - 1:0, "Минск" был сильнее в гостях у "Гомеля" - 2:0, футболисты жодинского "Торпедо-БелАЗ" завершили встречу с "Лучом" вничью - 0:0.

Центральный матч 28-го тура "Шахтер" - БАТЭ перенесен на 21 ноября.

Турнирное положение: БАТЭ - 69 очков (27 матчей), "Динамо" (Минск) - 57 (28), "Витебск" - 56 (28), "Шахтер" - 55 (27), "Торпедо-БелАЗ" - 51 (28), "Динамо" (Брест) - 48 (28), "Неман" - 40 (28), "Слуцк" - 36 (28), "Городея" - 31 (28), "Минск" - 30 (28), "Гомель" - 27 (28), "Ислочь" - 27 (28), "Торпедо" - 24 (28), "Смолевичи" - 23 (28), "Луч" - 23 (28), "Днепр" - 16 (28).

Предпоследний, 29-й тур, чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге состоится 24 ноября.-0-