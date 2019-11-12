Футболисты молодежной сборной Беларуси отправились на спарринг в Словакию

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) сегодня отправились на товарищеский матч с командой Словакии. После него белорусы в квалификации молодежного ЧЕ-2021 сыграют в гостях у сборной Гибралтара, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Под началом главного тренера белорусской "молодежки" Сергея Яромко на выезд отправились 23 футболиста:

вратари - Павел Павлюченко ("Динамо", Брест), Станислав Клещук ("Смолевичи"), Александр Свирский (БАТЭ, Борисов);

защитники - Артем Шкурдюк ("Энергетик-БГУ", Минск), Владислав Малькевич (БАТЭ, Борисов), Максим Швецов, Владислав Лях (оба - "Динамо", Минск), Глеб Шевченко ("Славия", Мозырь), Илья Лукашевич ("Пролетер", Нови-Сад, Сербия);

полузащитники - Павел Седько, Денис Гречихо (оба - "Рух", Брест), Роман Вегеря, Владислав Яцкевич (оба - "Неман", Гродно), Максим Мякиш (БАТЭ, Борисов), Сергей Волков ("Витебск"), Дмитрий Бородин ("Смолевичи"), Антон Суша, Александр Ксенофонтов (оба - "Динамо", Минск), Артем Петренко ("Славия", Мозырь), Дмитрий Подстрелов ("Дняпро", Могилев), Артем Концевой ("Мезекевешд", Венгрия);

нападающие - Владислав Мухамедов ("Смолевичи"), Илья Шкурин ("Энергетик-БГУ", Минск).

Белорусская команда провела тренировки в Минске, а 14 ноября в Сенице - спарринг со словацкой "молодежкой". Затем белорусы вылетят на гостевой отборочный матч чемпионата Европы с командой Гибралтара, который состоится 19 ноября. На старте соревнований в 7-й квалификационной группе белорусы разгромили гибралтарцев на своем поле со счетом 10:0. Кроме того, белорусские футболисты дважды сыграли вничью - 1:1, со сверстниками из Норвегии (дома) и Кипра (в гостях), уступили команде Португалии со счетом 0:2 (дома).

Турнирное положение в 7-й группе сейчас таково: Нидерланды - 9 очков (3 матча), Португалия - 6 (3), Беларусь - 5 (4), Норвегия - 4 (3), Кипр - 4 (4), Гибралтар - 0 (3).-0-