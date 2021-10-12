Футболисты молодежной сборной Беларуси победили Лихтенштейн в матче отборочного раунда ЧЕ

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) победили в матче отборочного раунда чемпионата Европы в своей возрастной группе, сверстников из Лихтенштейна - 6:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч проходил с преимуществом белорусской дружины, которая уже к исходу первого тайма сняла практически все вопросы о победителе. На 15-й минуте матча Владислав Морозов открыл счет. Через 14 минут счет удвоил Ярослав Орешкевич, а в добавленное время первой половины матча третье взятие ворот соперников оформил Александр Шестюк.

На этом подопечные Сергея Ясинского не остановились и во втором тайме еще трижды заставляли команду Лихтенштейна начинать с середины поля. Авторами голов стали Владислав Морозов, отличившийся второй раз за игру, а также Виктор Сотников и Олег Никифоренко.

После данного поединка турнирное положение в группе "D" где играют белорусы таково:

Португалия - 9 очков (3 игры). Греция - 8 (4). Кипр - 7 (3). Исландия - 4 (3). Беларусь - 3 (4). Лихтенштейн - 0 (5). -0-