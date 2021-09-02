Футболисты молодежной сборной Беларуси проиграли исландцам в квалификации ЧЕ

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) с поражения начали выступление в отборочном турнире континентального первенства 2023 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Бресте подопечные Сергея Ясинского в первом поединке квалификационной группы D проиграли команде Исландии со счетом 1:2. Голевой дубль в составе гостей оформил Хакон Харальдссон, отличившийся на 20-й и 54-й минутах, а мяч в ответ на 70-й минуте забил Александр Шестюк.

После этой игры белорусские футболисты отправятся на гостевую встречу с одним из главных фаворитов турнира командой Португалии, которая состоится 6 сентября в городе Амадора. В этой группе уже состоялось два матча. В первом из них футболисты Греции в Афинах разошлись миром с киприотами - 0:0, а потом греки разгромили в гостях команду Лихтенштейна со счетом 5:0.

Напрямую в финальную стадию молодежного Евро-2023 попадут победители девяти отборочных групп, а также лучшая из команд, которые финишируют вторыми. Остальные 8 сборных, которые займут вторые места, проведут поединки плей-офф за 4 путевки в финал. Финальная часть молодежного континентального первенства с участием 16 лучших команд пройдет на аренах Грузии и Румынии, футболисты которых освобождены от отборочного этапа.-0-