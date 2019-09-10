Футболисты молодежной сборной Беларуси проиграли португальцам в квалификации ЧЕ

Во время матча. Фото АБФФ

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси проиграли португальцам со счетом 0:2 в отборочном турнире чемпионата Европы-2021, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Жодино белорусская "молодежка" впервые проводила официальный матч под руководством нового главного тренера Сергея Яромко и уступила, пропустив два мяча во втором тайме.

В первом туре соревнований 7-й квалификационной группы на поле жодинского стадиона "Торпедо" белорусы одержали свою самую крупную в истории победу, разгромив команду Гибралтара со счетом 10:0. Тогда белорусской сборной руководил Михаил Мархель, который сейчас возглавляет национальную дружину.

Футболисты Нидерландов в их первом матче отборочного цикла разгромили на своем поле команду Кипра - 5:1.

Турнирное положение в 7-й группе таково: Португалия - 6 очков (2 матча), Беларусь - 3 (2), Нидерланды - 3 (1), Норвегия - 3 (1), Кипр - 3 (3), Гибралтар - 0 (3).

Путевки в финальную стадию молодежного Евро-2021, которая пройдет на аренах Венгрии и Словении, получат победители девяти отборочных групп. Лучшие обладатели вторых мест проведут между собой стыковые матчи, определив еще одного финалиста.-0-