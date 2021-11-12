Футболисты молодежной сборной Беларуси сыграют с греками в квалификации ЧЕ

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) проведут сегодня свой пятый матч отборочного турнира первенства Европы 2023 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Сергея Ясинского в Триполисе в очередном поединке квалификационной группы D сыграют с греческими сверстниками. Чуть более месяца назад, 8 октября, команды встречались в Жодино, и тогда победили греки со счетом 2:0. На старте отборочного этапа молодежного чемпионата Старого Света белорусы также потерпели поражения от исландцев - 1:2 (дома) и португальцев - 0:1 (в гостях). Затем в Борисове была одержана крупная победа над командой Лихтенштейна - 6:0.

После встречи в Греции белорусские футболисты 16 ноября сыграют в гостях у аутсайдера турнира сборной Лихтенштейна, которая сегодня примет исландцев. В Ларнаке футболисты Кипра будут соперничать с португальцами.

Положение в группе D сейчас таково: Португалия - 9 очков (3 матча), Греция - 8 (4), Кипр - 7 (3), Исландия - 4 (3), Беларусь - 3 (4), Лихтенштейн - 0 (5).

Напрямую в финальную стадию молодежного Евро-2023 попадут победители девяти квалификационных групп, а также лучшая из команд, которые финишируют вторыми. Остальные восемь сборных, которые займут вторые места, проведут поединки плей-офф за четыре путевки в финал. Финальная часть молодежного континентального первенства с участием 16 лучших команд пройдет на аренах Грузии и Румынии, футболисты которых освобождены от отборочного этапа.-0-