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Спорт
11 октября 2019, 10:25

Футболисты молодежной сборной Беларуси сыграют с норвежцами в квалификации ЧЕ-2021 (U-21)

Фото из архива
Фото из архива

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная сборная Беларуси сыграет в группе 7 со сверстниками из Норвегии в рамках квалификационного турнира чемпионата Европы (U-21), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч между белорусской и норвежской сборными состоится в Жодино на стадионе "Торпедо". Начало в 18:00.

Перед этой встречей белорусы занимают в своем секстете четвертое место с тремя очками после двух игр.

У норвежцев аналогичное количество очков после одного матча. Они расположились на третьей позиции. Лидирует команда Португалии - 6 очков после двух встреч.-0-

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