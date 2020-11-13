Футболисты молодежной сборной проиграли португальцам в квалификации ЧЕ

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) потерпели поражение от португальцев с результатом 0:3 в гостевом отборочном матче первенства Европы 2021 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме поединка в Портимане подопечные Сергея Яромко пропустили два мяча, а после перерыва хозяева еще раз поразили ворота Павла Павлюченко. В первом круге этих соревнований белорусы уступили португальцам в Жодино со счетом 0:2.

После встречи в Португалии белорусские футболисты отправятся в Алмере, где 15 ноября завершат отборочный цикл матчем с лидером группы командой Нидерландов. На 18 ноября был намечен выездной поединок с норвежской молодежкой, но он был отменен в связи с эпидемиологической обстановкой. По той же причине завтра не состоится встреча футболистов Гибралтара и Норвегии.

Турнирное положение в 7-й квалификационной группе сейчас таково: Нидерланды - 24 очка (8 матчей), Португалия - 21 (8), Норвегия - 10 (8), Беларусь - 8 (8), Кипр - 7 (8), Гибралтар - 0 (8).

В финальную стадию молодежного первенства континента выйдут победители 9 квалификационных групп и 5 лучших команд, занявших вторые места. Решающие поединки ЧЕ пройдут на футбольных аренах Венгрии и Словении. Сначала с 24 по 31 марта 2021 года состоятся матчи группового этапа, затем с 31 мая по 6 июня пройдут встречи плей-офф.-0-