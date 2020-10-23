Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью на старте Лиги Европы

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко сыграли вничью в гостях у австрийского "Вольфсберга" на старте группового этапа Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче первого тура предварительной группы К москвичи уже на 5-й минуте игры вышли вперед после точного удара с линии штрафной площади аргентинского легионера Адольфо Гайча. Незадолго до перерыва хозяева получили право на пенальти и Михаэль Линдль восстановил равновесие в счете - 1:1. Во второй половине встречи оба соперника имели шансы отличиться, но результат так и не изменился. В другом поединке этого квартета хорватское "Динамо" в Загребе разошлось миром с нидерландским "Фейеноордом" из Роттердама - 0:0.

Болгарский "Лудогорец" из Разграда, победивший в плей-офф футболистов брестского "Динамо", в матче предварительной группы J проиграл на своем поле бельгийскому "Антверпену" со счетом 1:2. Английский "Тоттенхэм" в Лондоне разгромил австрийский ЛАСК из Линца - 3:0.

Еще один болгарский клуб ЦСКА из Софии, который во втором квалификационном раунде обыграл борисовский БАТЭ, уступил у себя дома румынскому клубу "Клуж-Напока" - 0:2. Во втором матче группы А швейцарский "Янг Бойз" проиграл в Берне итальянской "Роме" с результатом 1:2.

В квартете G украинская "Заря" из Луганска крупно проиграла на выезде английскому "Лестеру" - 0:3, а португальская "Брага" на своей арене с таким же счетом обыграла греческий АЕК из Афин.

Матчи группового этапа Лиги Европы завершатся 10 декабря. Затем по две лучшие команды из 12 квартетов продолжат борьбу в 1/16 финала, где к ним присоединятся восемь клубов, которые займут третьи места в группах Лиги чемпионов.-0-