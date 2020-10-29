Футболисты московского ЦСКА второй раз сыграли вничью в Лиге Европы

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко на своей арене сыграли вничью 0:0 с хорватским "Динамо" из Загреба во втором туре группового этапа Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В этой игре небольшое преимущество было на стороне москвичей, но все их атаки оказались безрезультатными. Во втором матче предварительной группы К футболисты нидерландского "Фейеноорда" в Роттердаме неожиданно проиграли австрийскому "Вольфсебргу" с крупным счетом 1:4. Обе игры стартового тура завершились вничью: "Вольфсберг" - ЦСКА - 1:1, "Динамо" - "Фейеноорд" - 0:0. В третьем туре 5 ноября ЦСКА сыграет на выезде с "Фейеноордом", а "Динамо" примет у себя дома "Вольфсберг".

В квартете G украинская "Заря" из Луганска в Запорожье проиграла португальской "Браге" с результатом 1:2. Греческий АЕК в Афинах уступил с таким же счетом английскому "Лестеру".

Итальянский "Милан", выступающий в группе Н, разгромил у себя дома чешскую "Спарту" из Праги - 3:0, а французский "Лилль" на своем поле сыграл вничью с шотландским "Селтиком" из Глазго - 2:2.

В группе I испанский "Вильярреал" обыграл на выезде футболистов азербайджанского "Карабаха" из Агдама - 3:1, а израильский "Маккаби" из Тель-Авива также в гостях взял верх над турецким клубом "Сивасспор" - 2:1.

В квартете J бельгийский "Антверпен" одолел на своей арене английский "Тоттенхэм" из Лондона с минимальным перевесом 1:0, а в австрийском Линце местный ЛАСК переиграл болгарский "Лудогорец" из Разграда - 4:3.

В группе L оба поединка завершились крупными победами. Немецкий "Хоффенхайм" разгромил в гостях бельгийский "Гент" со счетом 4:1, а сербская "Црвена Звезда" в Белграде была сильнее чешского "Слована" (Либерец) - 5:1.

Матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы завершатся 10 декабря. Затем по две лучшие команды из 12 квартетов продолжат борьбу в 1/16 финала, где к ним присоединятся восемь клубов, которые займут третьи места в группах Лиги чемпионов.-0-