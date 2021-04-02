Футболисты "Немана" и брестского "Динамо" откроют 3-й тур чемпионата Беларуси

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После двухнедельного перерыва, вызванного матчами национальной и молодежной сборных, сегодня возобновится футбольный чемпионат Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом поединке 3-го тура футболисты гродненского "Немана" примут на своей арене гостей из брестского "Динамо" (начало в 17.30). Гродненская команда в двух стартовых турах сыграла вничью: сначала дома с "Витебском" - 0:0, а потом в гостях со "Слуцком" - 1:1. Брестские динамовцы в первом туре разгромили на выезде "Сморгонь" - 4:0, а затем на своем поле разошлись миром с борисовским БАТЭ - 0:0.

Центральным поединком 3-го тура станет завтрашняя встреча в Солигорске, где чемпион страны "Шахтер" примет футболистов "Ислочи". Оба соперника имеют в своем активе по 6 очков из 6 возможных. Солигорский клуб дома обыграл "Минск" (1:0), а потом в гостях был сильнее столичного "Энергетика-БГУ" (2:1). Футболисты "Ислочи" одержали две домашние виктории - над мозырской "Славией" (1:0) и "Сморгонью" (2:0). Также 3 апреля БАТЭ сыграет в Борисове с "Гомелем", в Жодино "Торпедо-БелАЗ" встретится с "Витебском", а в Гомеле речицкий "Спутник" будет соперничать с "Минском".

Заключительные матчи этого тура пройдут в воскресенье, 4 апреля: "Славия" (Мозырь) - "Сморгонь", "Рух" (Брест) - "Энергетик-БГУ" (Минск), "Динамо" (Минск) - "Слуцк".

Турнирную таблицу возглавляют "Ислочь" и "Шахтер", набравшие по 6 очков из 6 возможных. Футболисты "Славии", "Сморгони" и "Спутника" потерпели по два поражения.

Список лучших бомбардиров возглавляют Дмитрий Комаровский ("Ислочь"), Артем Концевой ("Рух") и Андрей Соловей ("Гомель"), забившие по 2 мяча.-0-