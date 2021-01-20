Футболисты "Немана" и "Минска" победили в предсезонных спаррингах

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные клубы провели сегодня в минском манеже очередные контрольные матчи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вице-чемпионы страны футболисты борисовского БАТЭ в первом поединке под руководством нового главного тренера Виталия Жуковского потерпели крупное поражение от гродненского "Немана" - 1:4. В составе борисовчан на поле выходили игроки дубля. В воскресенье, 24 января, БАТЭ встретится с бывшей командой Виталия Жуковского "Ислочью" из Минского района, которую сейчас тренирует Артем Радьков.

Сегодня его подопечные не смогли на равных сражаться с футболистами "Минска", уступив с результатом 1:5. В межсезонье минчан возглавил российский специалист Федор Щербаченко, сменивший на посту главного тренера Вадима Скрипченко.

Чемпионы Беларуси футболисты солигорского "Шахтера" в эти дни проводят тренировочный сбор в ОАЭ. 21 января они проведут первый контрольный матч против серебряного призера украинского первенства киевского "Динамо".-0-