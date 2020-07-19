Футболисты "Немана" и "Шахтера" сыграли вничью в чемпионате Беларуси

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня завершается программа 18-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В центральном поединке сегодняшнего игрового дня футболисты гродненского "Немана" на своей арене разошлись миром гостями из солигорского "Шахтера" - 0:0.
Ранее футболисты "Минска" одержали волевую победу над столичным "Энергетиком-БГУ" со счетом 2:1.
Позже в Жодино "Торпедо-БелАЗ" будет соперничать с минским "Динамо".
Результаты других встреч 18-го тура: "Витебск" - "Смолевичи" - 1:0, "Городея" - "Белшина" (Бобруйск) - 2:1, "Слуцк" - "Ислочь" - 2:1, "Рух" (Брест) - БАТЭ (Борисов) - 0:3. Матч "Славия" (Мозырь) - "Динамо" (Брест) перенесен.
Турнирное положение: БАТЭ - 34 очка (18 матчей), "Шахтер" - 34 (18), "Неман" - 31 (17), "Энергетик-БГУ" - 29 (18), "Торпедо-БелАЗ" - 26 (17), "Динамо" (Брест) - 26 (16), "Динамо" (Минск) - 26 (17), "Витебск" - 26 (18), "Рух" - 25 (18), "Ислочь" - 23 (18), "Славия" - 22 (17), "Слуцк" - 21 (17), "Городея" - 19 (18), "Минск" - 18 (16), "Смолевичи" - 14 (17), "Белшина" - 10 (18).
Бомбардирскую гонку с десятью голами возглавляет Джасурбек Яхшибоев, перешедший в "Шахтер" из "Энергетика-БГУ".-0-
Фото Леонида Щеглова