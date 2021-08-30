Футболисты "Немана" одержали 5-ю победу подряд в чемпионате Беларуси

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты гродненского "Немана" разгромили столичный "Энергетик-БГУ" с результатом 3:0 в последнем матче 21-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Все мячи встречи в Гродно хозяева забили в первой половине игры - на 8-й минуте Андрей Якимов открыл счет, а перед самым перерывом Алексей Легчилин оформил голевой дубль. Это пятая подряд виктория "Немана" в поединках нынешнего чемпионата страны.

Лидер турнира солигорский "Шахтер" проиграл в Бресте местному "Руху" со счетом 0:1. Идущий вторым борисовский БАТЭ не смог одолеть на своей арене гостей из "Ислочи", сыграв вничью - 2:2. В столичном дерби футболисты "Динамо" победили "Минск" с результатом 2:0. "Витебск" у себя дома был сильнее брестского "Динамо" - 3:1, "Слуцк" выиграл на своем поле у мозырской "Славии" со счетом 2:1, а в Жодино "Гомель" победил "Торпедо-БелАЗ" - 1:0.

Турнирное положение: "Шахтер" - 47 очков (18 матчей), БАТЭ - 45 (21), "Рух" - 43 (21), "Динамо" (Минск) - 42 (21), "Гомель" - 38 (19), "Динамо" (Брест) - 30 (20), "Витебск" - 30 (21), "Неман" - 24 (21), "Минск" - 24 (20), "Энергетик-БГУ" - 24 (20), "Ислочь" - 24 (21), "Торпедо-БелАЗ" - 22 (20), "Слуцк" - 21 (21), "Славия" - 14 (20), "Сморгонь" - 10 (20), "Спутник" - 7 (20).

Список лучших бомбардиров возглавляет гамбийский нападающий "Шахтера" Дембо Дарбо, который забил 16 мячей.-0-