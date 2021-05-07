Футболисты "Немана" одержали первую победу в чемпионате Беларуси

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты гродненского "Немана" одержали первую победу в матчах чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в гостевом поединке 8-го тура подопечные Игоря Ковалевича обыграли футболистов "Сморгони" со счетом 2:0. В конце первого тайма хозяева остались в численном меньшинстве, чем после перерыва сполна воспользовались гости. На 54-й минуте первый мяч забил Егор Зубович, а через полчаса итог подвел Александр Джигеро.

Во второй сегодняшней встрече футболисты "Гомеля" примут на своем поле гостей из "Слуцка". На прошлой неделе гомельчане сыграли вничью с "Витебском" (0:0), а их оппоненты разошлись миром с брестским "Динамо" (1:1).

Завтра брестский "Рух" примет речицкий "Спутник", футболисты "Минска" сыграют на своем поле с "Витебском", а в Мозыре местная "Славия" будет соперничать с брестскими динамовцами.

В центральном поединке этого тура 9 мая в Солигорске встретятся два лидера - "Шахтер" и БАТЭ. Солигорские футболисты одержали виктории во всех семи предыдущих матчах, а борисовчане выиграли пять поединков и дважды сыграли вничью. Также в воскресенье столичный "Энергетик-БГУ" в Борисове встретится с жодинским "Торпедо-БелАЗом", а в Молодечно "Ислочь" примет столичное "Динамо".

Положение команд: "Шахтер" - 21 очко, БАТЭ - 17, "Динамо" (Минск) - 14, "Динамо" (Брест) - 13, "Рух" - 12, "Гомель" - 12, "Ислочь" - 12, "Торпедо-БелАЗ" - 10, "Минск" - 8, "Витебск" - 8, "Неман" - 6, "Слуцк" - 6, "Энергетик-БГУ" - 5, "Сморгонь" - 4, "Славия" - 4, "Спутник" - 3.

Бомбардирскую гонку возглавляет гамбийский нападающий "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 8 мячей.-0-