Футболисты "Немана" одержали вторую победу подряд в чемпионате Беларуси

Во время матча. Фото ФК "Неман"

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты гродненского "Немана" победили в гостях минский "Энергетик-БГУ" со счетом 4:2 в 14-м туре чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Уже в первом тайме гости четырежды поразили ворота Алексея Харитоновича, на что после перерыва дебютанты высшей лиги ответили двумя голами. Для команды Игоря Ковалевича это вторая победа подряд после 5 поражений кряду.

Сегодня солигорский "Шахтер" принимает на своем поле футболистов "Минска", а лидер турнира брестское "Динамо" сыграет в гостях у "Витебска".

Вчера борисовский БАТЭ на выезде одолел минское "Динамо" - 2:1, а жодинское "Торпедо-БелАЗ" победило на своей арене могилевский "Дняпро" со счетом 1:0.

Футболисты БАТЭ победили минское "Динамо" в чемпионате Беларуси Первая половина матча на поле столичного стадиона "Трактор" прошла с преимуществом борисовчан, но только на 39-й минуте они добились успеха.

Заключительные встречи 14-го тура состоятся 7 июля: "Ислочь" (Минский район) - "Славия" (Мозырь), "Слуцк" - "Торпедо" (Минск), "Гомель" - "Городея".

Положение в лидирующей группе: БАТЭ - 34 очка (14 матчей), "Динамо" (Брест) - 33 (13), "Шахтер" - 28 (13), "Торпедо-БелАЗ" - 27 (14), "Динамо" (Минск) - 25 (14). На последнем, 16-м месте, - столичное "Торпедо", у которого 6 очков, на два больше у "Гомеля", по 10 баллов в активе "Слуцка" и "Дняпра".-0-