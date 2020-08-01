Футболисты "Немана" одолели минское "Динамо" в чемпионате Беларуси

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты гродненского "Немана" победили минское "Динамо" с минимальным перевесом 1:0 в домашнем матче 20-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом тайме встречи в Гродно соперники не смогли отличиться, а через пять минут после перерыва сербский легионер хозяев Даниэль Стойкович забил победный гол.
Результаты других матчей: "Славия" (Мозырь) - "Ислочь" (Минский район) - 2:4, "Смолевичи" - "Белшина" (Бобруйск) - 0:3, "Динамо" (Брест) - "Витебск" - 1:0, "Слуцк" - "Шахтер" (Солигорск) - 0:2.
Заключительные встречи 20-го тура пройдут 2 августа: "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - БАТЭ (Борисов), "Минск" - "Рух" (Брест), "Городея" - "Энергетик-БГУ" (Минск).
Турнирное положение: "Шахтер" - 40 очков (20 матчей), БАТЭ - 37 (19), "Неман" - 37 (19), "Динамо" (Минск) - 30 (20), "Торпедо-БелАЗ" - 30 (19), "Энергетик-БГУ" - 29 (19), "Витебск" - 29 (20), "Динамо" (Брест) - 29 (18), "Ислочь" - 29 (20), "Рух" - 26 (19), "Ислочь" - 26 (19), "Славия" - 23 (19), "Слуцк" - 21 (19), "Городея" - 19 (19), "Минск" - 18 (17), "Смолевичи" - 14 (19), "Белшина" - 13 (20).
Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий "Шахтера" Джасурбек Яхшибоев, забивший 12 мячей.-0-