Футболисты "Немана" победили "Минск" в матче чемпионата Беларуси

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Немана" обыграли "Минск" со счетом 2:0 в домашнем матче 24-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в Гродно прошла с преимуществом хозяев, которые дважды отличились в первой половине игры. На 22-й минуте счет открыл Зоран Марушич, а через 15 минут окончательный результат установил Гегам Кадимян.

В первом сегодняшнем поединке аутсайдеры первенства футболисты "Смолевичей" крупно проиграли на своем поле брестскому "Руху" - 0:6.

Еще три матча пройдут 19 сентября: "Витебск" - "Белшина", "Динамо" (Брест) - "Энергетик-БГУ", "Городея" - "Торпедо-БелАЗ".

Главные фавориты нынешнего сезона свои встречи 24-го тура проведут 20 сентября на выезде. Борисовский БАТЭ сыграет в гостях у "Слуцка", а солигорский "Шахтер" в Мозыре будет соперничать с местной "Славией". Также в воскресенье "Ислочь" встретится с минским "Динамо".

Турнирное положение: БАТЭ - 46 очков (23 матча), "Шахтер" - 46 (23), "Неман" - 44 (24), "Ислочь" - 38 (23), "Торпедо-БелАЗ" - 38 (23), "Рух" - 36 (24), "Энергетик-БГУ" - 34 (22), "Динамо" (Минск) - 33 (22), "Динамо" (Брест) - 32 (21), "Витебск" - 30 (23), "Минск" - 25 (22), "Славия" - 24 (21), "Слуцк" - 21 (21), "Городея" - 20 (23), "Белшина" - 19 (23), "Смолевичи" - 14 (22).

Список лучших бомбардиров 30-го чемпионата Беларуси возглавляет Джасурбек Яхшибоев ("Шахтер"), в активе которого 13 забитых мячей, на два гола меньше у Максима Скавыша (БАТЭ).-0-