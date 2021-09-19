Футболисты "Немана" разгромили "Сморгонь" в матче 23-го тура чемпионата Беларуси

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты гродненского "Немана" разгромили "Сморгонь" в последнем матче 23-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В конце первой половины встречи в Гродно Андрей Якимов открыл счет, а после перерыва Иван Садовничий, Александр Джигеро, Роман Джигеро и Антон Сучков довели дело до разгрома - 5:0.

В центральном поединке нынешнего первенства БАТЭ на поле "Борисов-Арены" одолел действующих чемпионов футболистов солигорского "Шахтера" с минимальным перевесом - 1:0. Единственный мяч был забит в начале компенсированного времени второй половины игры, когда отличился узбекский полузащитник борисовчан Шахбоз Умаров. Футболисты БАТЭ на одно очко обошли "Шахтер" в турнирной таблице, но у солигорской команды три матча в запасе.

Футболисты "Гомеля" обыграли на выезде "Слуцк" со счетом 4:1. Лидер гомельчан Андрей Соловей оформил хет-трик. В Бресте местное "Динамо" неожиданно уступило мозырской "Славии" с результатом 0:3. Столичный "Энергетик-БГУ" одолел в Жодино "Торпедо-БелАЗ" с минимальным преимуществом - 1:0. Минское "Динамо" на своей арене взяло верх над "Ислочью" - 2:1. Футболисты "Витебска" победили у себя дома гостей из "Минска" со счетом 3:1.

Турнирное положение: БАТЭ - 51 очко (23 матча), "Шахтер" - 50 (20), "Динамо" (Минск) - 48 (23), "Рух" - 47 (23), "Гомель" - 44 (22), "Витебск" - 33 (23), "Динамо" (Брест) - 31 (23), "Ислочь" - 27 (23), "Энергетик-БГУ" - 27 (22), "Неман" - 27 (23), "Торпедо-БелАЗ" - 25 (22), "Минск" - 24 (22), "Слуцк" - 22 (23), "Славия" - 18 (22), "Сморгонь" - 13 (23), "Спутник" - 7 (22).

Список лучших бомбардиров возглавляет гамбийский нападающий "Шахтера" Дембо Дарбо, который забил 16 мячей, на два гола меньше у гомельчанина Андрея Соловья.

В следующем туре встречаются:

24 сентября

"Гомель" - "Динамо" (Брест).

25 сентября

"Ислочь" - "Торпедо-БелАЗ", "Минск" - "Слуцк", "Рух" - БАТЭ.

26 сентября

"Сморгонь" - "Динамо" (Минск), "Энергетик-БГУ" - "Витебск", "Шахтер" - "Неман".-0-