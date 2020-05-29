Футболисты "Немана" в меньшинстве победили "Городею" в матче 11-го тура чемпионата Беларуси

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты гродненского "Немана" победили на выезде "Городею" со счетом 2:0 в матче 11-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме соперники много атаковали, но не смогли поразить ворота. В начале второй половины встречи, на 50-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления голкипера Дмитрия Дударя. Однако подопечные Олега Радушко не смогли реализовать численный перевес. Более того, увлекшись атаками, они пропустили два мяча. На 67-й минуте игры гости получили право на пенальти, который реализовал Гегам Кадимян, а еще через 9 минут Михаил Яблонский снял все вопросы о победителе, забив второй гол.

Фото ФК "Городея"

Гегам Кадимян догнал лидера бомбардирской гонки Джасурбека Яхшибоева из минского "Энергетика-БГУ" - у обоих по семь забитых мячей.

В первой сегодняшней игре жодинские торпедовцы переиграли на своем поле "Смолевичи" с результатом 2:1.

"Торпедо-БелАЗ" одержало волевую победу над "Смолевичами" в матче чемпионата Беларуси На 15-й минуте встречи Анатолий Макаров ударом из-за пределов штрафной площади вывел гостей вперед. Через 20 минут равновесие восстановил бразильский полузащитник торпедовцев Габриэль Рамос, замкнувший верховую передачу с правого фланга.

Завтра состоятся еще две встречи: "Белшина" (Бобруйск) - "Славия" (Мозырь), "Динамо" (Минск) - "Шахтер" (Солигорск). В воскресенье, 31 мая, лидер первенства БАТЭ сыграет на своей арене с "Ислочью", минский "Энергетик-БГУ" примет футболистов "Витебска", а в Бресте состоится местное дерби "Рух" - "Динамо". В заключительном матче этого тура 1 июня "Минск" примет гостей из "Слуцка".

Турнирное положение: БАТЭ - 22 очка, "Энергетик-БГУ", "Торпедо-БелАЗ" - по 21, "Шахтер" - 18, "Слуцк" - 17, "Ислочь" - 15, "Рух", "Неман" - по 14, "Динамо" (Брест), "Динамо" (Минск), "Витебск" - по 13, "Городея", "Славия" - по 12, "Минск" - 10, "Смолевичи" - 4, "Белшина" - 3.-0-