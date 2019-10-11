Футболисты Нидерандов в добавленое время вырвали победу у Северной Ирландии

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во втором матче группы С, где выступает сборная Беларуси, голландские футболисты победили североирландскую дружину - 3:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В Роттердаме на стадионе "Фейеноорд" большую часть времени команды Роналда Кумана и Майкла О'Нила демонстрировали закрытый футбол, в котором защита превалировала над атакой. Лишь во второй половине заключительного тайма команды раскрылись. На 75-й минуте счет открыл полузащитник сборной Северной Ирландии Джош Мадженнис.
Голландцев такой поворот сюжета не устраивал. Они пошли ва-банк.
На 80-й минуте Мемфис Депай сравнял счет. Затем, 29-летний нападающий "оранье" Люк де Йонг буквально затолкал победный мяч в ворота североирландцев. Это первый гол для игрока "Севильи" в нынешнем отборочном цикле к Евро-2020. На четвертой компенсированной минуте матча окончательный счет установил Мемфис Депай, записав на свой счет результативный дубль.
Следующий матч Нидерланды проведут со сборной Беларуси (13 октября, Минск).
Турнирное положение в Группе С, после встреч 10 октября таково: Нидерланды - 12 очков (5 матчей). Германия - 12(5). Северная Ирландия - 12 (6), БЕЛАРУСЬ - 6(6). Эстония - 1(6).
В финальную часть Евро-2020 выйдут по две лучшие команды из 10 квалификационных групп, а также четыре победителя плей-офф Лиги наций УЕФА.-0-