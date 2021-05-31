Футболисты Нидерландов и Испании вышли в 1/2 финала молодежного ЧЕ

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты Нидерландов первыми пробились в полуфинальную стадию молодежного чемпионата Европы (U-21), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/4 финала нидерландская молодежка обыграла в Будапеште сверстников из Франции со счетом 2:1. В составе победителей голевой дубль оформил Майрон Боаду, причем победный мяч он забил на 3-й компенсированной минуте второго тайма.

В другом сегодняшнем четвертьфинале в словенском Мариборе команды Испании и Хорватии завершили основное время вничью - 1:1. В дополнительное победу испанцам принес точный удар Хавьера Пуадо, который отличился на 110-й минуте встречи - 2:1.

Позже пройдет еще два поединка за попадание в полуфинал. В венгерском Секешфехерваре сыграют футболисты Дании и Германии, а в словенской Любляне будут соперничать сборные Португалии и Италии.

Полуфиналы пройдут 3 июня в Секешфехерваре и Мариборе, решающий матч за золото 23-го молодежного Евро состоится 6 июня в Любляне.

На прошлом континентальном молодежном первенстве, проходившем в 2019 году в Италии, чемпионский титул в пятый раз завоевали футболисты Испании, победившие в финале команду Германии с результатом 2:1.-0-