Футболисты "Оренбурга" проиграли "Локомотиву" в чемпионате России

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Оренбурга" уступили московскому "Локомотиву" со счетом 2:3 в домашнем матче 10-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Москвичи вышли вперед на 10-й минуте встречи, когда отличился Дмитрий Баринов. Во втором тайме Федор Смолов увеличил преимущество гостей, реализовав пенальти, затем Филип Рогич сократил разрыв до минимума, потом Эдер в третий раз поразил ворота белорусского голкипера хозяев Андрея Климовича, а незадолго до финального свистка Артем Кулишев забил второй мяч в ворота "Локомотива", установив окончательный результат. Белорусский защитник "Оренбурга" Михаил Сиваков на поле не выходил.

Сегодня состоятся еще 3 встречи российского первенства. Московский ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко примет на своей арене гостей из "Краснодара", московское "Динамо" также у себя дома сыграет с футболистами "Сочи", а в Туле местный "Арсенал" будет соперничать с "Уралом" из Екатеринбурга.

Ранее действующий чемпион России "Зенит" разгромил в Санкт-Петербурге казанский "Рубин" со счетом 5:0. Футболисты "Уфы" одолели на своем поле московский "Спартак" - 1:0, "Тамбов" выиграл у "Ростова" - 2:1, а грозненский "Ахмат" и самарские "Крылья Советов" сыграли вничью 1:1.

Положение в группе лидеров сейчас таково: "Зенит" - 23 очка (10 матчей), "Ростов" - 20 (10), "Краснодар" - 20 (9), "Локомотив" - 20 (10), ЦСКА - 19 (9).-0-