ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 22 сентября 2019
Минск Переменная облачность +12°C
Версия для слабовидящих
Новости
13:40 Футболисты "Оренбурга" проиграли "Локомотиву" в чемпионате России Спорт
12:36 В Минске грузовик врезался в троллейбус Происшествия
12:07 Заморозки ожидаются в Беларуси 23 сентября Общество
11:47 Соболенко победила Саснович на турнире в Ухани Спорт
11:22 В Японии из-за тайфуна отменили более 400 авиарейсов В мире
10:52 Беларусь и Армения рассмотрели перспективы двустороннего военного сотрудничества Общество
10:27 Заболеваемость ВИЧ-инфекцией за январь-август в Беларуси снизилась на 9% Общество
09:27 Пропавшая неделю назад 15-летняя девушка из Бреста найдена мертвой Происшествия
09:14 Светофор-шоу и масштабный вечерний велопробег: Минск празднует День без автомобиля Регионы
09:11 Лукашенко: Беларусь заинтересована в дальнейшем укреплении отношений с Мали Президент
01:16 В Кении родилась зебра в горошек Калейдоскоп
01:15 На полигоне в Арыси снова прогремел взрыв - ранены 10 саперов В мире
00:59 В серии землетрясений в Албании пострадали более 50 человек В мире
00:29 Стрельба в ночном клубе Южной Каролины: двое убиты В мире
21.09.19
21.09.19 23:59 Более 20 пар молодоженов, вальс и незабываемая фотосессия… Как прошла Свадебная феерия в "Маяке Минска" Общество
21.09.19 22:55 ФОТОРЕПОРТАЖ: В Бресте отметили Международный день мира Регионы
21.09.19 22:35 ФОТОФАКТ: Гродненский "Неман" победил могилевский "Днепро" в 22 туре чемпионата Беларуси по футболу Спорт
21.09.19 21:47 Белорусы поборются за медали и лицензии на ЧМ по виндсерфингу в олимпийском классе RS:Х Спорт
21.09.19 21:36 В Афганистане произошел врыв - погиб ребенок, пострадали 11 взрослых В мире
21.09.19 20:57 Топливо на АЗС в Беларуси с 22 сентября дорожает на 1 копейку Экономика
21.09.19 20:44 Го Синчжунь, установив мировой рекорд, защитила титул чемпионки мира на ЧМ по тяжелой атлетике в Паттайе Спорт
21.09.19 20:34 БГК имени Мешкова проиграл "Монпелье" в Лиге чемпионов Спорт
21.09.19 20:19 Белорусские гимнастки завоевали олимпийские лицензии в групповых упражнениях Спорт
21.09.19 20:06 Белорус Вадим Лихорад остановился в шаге от пьедестала на ЧМ по тяжелой атлетике в Паттайе Спорт
21.09.19 19:59 В Турции перевернулся автобус с российскими туриcтами В мире
21.09.19 19:35 Хоккеисты минского "Динамо" обыграли "Йокерит" в домашнем матче КХЛ Спорт
21.09.19 19:34 Google создала самый мощный в мире квантовый компьютер Технологии
21.09.19 18:59 Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в Албании В мире
21.09.19 18:27 ФОТОФАКТ: Белорусские футболистки сыграли вничью с мальтийскими Спорт
21.09.19 18:21 В Мозырском районе при пожаре пострадал мужчина Происшествия
Все новости
Все новости
Спорт
22 сентября 2019, 13:40

Футболисты "Оренбурга" проиграли "Локомотиву" в чемпионате России

Фото из Twitter-аккаунта fclokomotiv
Фото из Twitter-аккаунта fclokomotiv

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Оренбурга" уступили московскому "Локомотиву" со счетом 2:3 в домашнем матче 10-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Москвичи вышли вперед на 10-й минуте встречи, когда отличился Дмитрий Баринов. Во втором тайме Федор Смолов увеличил преимущество гостей, реализовав пенальти, затем Филип Рогич сократил разрыв до минимума, потом Эдер в третий раз поразил ворота белорусского голкипера хозяев Андрея Климовича, а незадолго до финального свистка Артем Кулишев забил второй мяч в ворота "Локомотива", установив окончательный результат. Белорусский защитник "Оренбурга" Михаил Сиваков на поле не выходил.

Сегодня состоятся еще 3 встречи российского первенства. Московский ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко примет на своей арене гостей из "Краснодара", московское "Динамо" также у себя дома сыграет с футболистами "Сочи", а в Туле местный "Арсенал" будет соперничать с "Уралом" из Екатеринбурга.

Ранее действующий чемпион России "Зенит" разгромил в Санкт-Петербурге казанский "Рубин" со счетом 5:0. Футболисты "Уфы" одолели на своем поле московский "Спартак" - 1:0, "Тамбов" выиграл у "Ростова" - 2:1, а грозненский "Ахмат" и самарские "Крылья Советов" сыграли вничью 1:1.

Положение в группе лидеров сейчас таково: "Зенит" - 23 очка (10 матчей), "Ростов" - 20 (10), "Краснодар" - 20 (9), "Локомотив" - 20 (10), ЦСКА - 19 (9).-0-

Теги
Россия футбол
Новости рубрики Спорт
Арина Соболенко и Александра Саснович. Фото из архива Reuters Соболенко победила Саснович на турнире в Ухани
ФОТОФАКТ: Гродненский "Неман" победил могилевский "Днепро" в 22 туре чемпионата Беларуси по футболу
Фото Pixabay Белорусы поборются за медали и лицензии на ЧМ по виндсерфингу в олимпийском классе RS:Х
Фото Orient Го Синчжунь, установив мировой рекорд, защитила титул чемпионки мира на ЧМ по тяжелой атлетике в Паттайе
Фото Pixabay БГК имени Мешкова проиграл "Монпелье" в Лиге чемпионов
Фото Белорусской ассоциации гимнастики Белорусские гимнастки завоевали олимпийские лицензии в групповых упражнениях
Главное
Фото архива Лукашенко одобрил проекты соглашений по визам и реадмиссии с ЕС
Лукашенко поручил к 1 октября завершить в Беларуси сев озимых
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Бресте отметили Международный день мира
Более 20 пар молодоженов, вальс и незабываемая фотосессия… Как прошла Свадебная феерия в "Маяке Минска"
Топ-новости
Лукашенко о предвыборном шуме: надо делом заниматься, а не расшатывать страну
Лукашенко уполномочил МИД на подписание соглашений с ЕС по визам и реадмиссии
75 лет Гродненской области. Регион-юбиляр в фотографиях БЕЛТА
Купаловский театр "Пикником" отмечает свое 100-летие и позволяет прикоснуться к творческому процессу
Светофор-шоу и масштабный вечерний велопробег: Минск празднует День без автомобиля
Соболенко победила Саснович на турнире в Ухани
В Японии из-за тайфуна отменили более 400 авиарейсов
ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздник греческой культуры прошел в Верхнем городе
Топливо на АЗС в Беларуси с 22 сентября дорожает на 1 копейку
Онлайн-конференция с участием Елизаветы Мисниковой пройдет 23 сентября на сайте Белтелерадиокомпании
ФОТОРЕПОРТАЖ: "Властелина села" выбрали в Речице
Пять компаний из Азии и Европы подали заявки на конкурс по строительству азотного комплекса в Гродно
РЕПОРТАЖ: Белорусский проект как пример: в Венгрии возведут станцию, схожую с АЭС в Островце
Пропавшая неделю назад 15-летняя девушка из Бреста найдена мертвой
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Бресте проходит международный юношеский турнир Millennium Cup
Афиша
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит Содействие занятости населения Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.