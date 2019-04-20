"Оренбург" Михаила Сивакова разгромил "Ростов" Тимофея Калачева в 24-м туре чемпионата России по футболу

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Оренбурга" с белорусом Михаилом Сиваковым в составе разгромили на своем поле "Ростов" в матче 24-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хозяева вышли вперед в конце первого тайма, когда норвежский защитник гостей Матиас Норманн отправил мяч в свои ворота. После перерыва второй гол в ворота ростовчан забил Артем Галаджан, а незадолго до финального свистка Григорий Чиркин установил окончательный счет - 3:0 в пользу "Оренбурга". Белорусский полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев на поле не выходил.

В другом сегодняшнем поединке тульский "Арсенал" переиграл в гостях "Уфу" со счетом 2:1. Белорусский защитник туляков Максим Володько остался в запасе.

Позже московский ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко встретится в столичном дерби с действующим чемпионом страны "Локомотивом". Центральный матч сегодняшнего игрового дня состоится в Санкт-Петербурге, где лидер первенства "Зенит" примет футболистов "Краснодара", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович.

Положение в лидирующей группе российской премьер-лиги после 23 туров: "Зенит" - 48 очков, "Локомотив" - 42, "Краснодар" - 42, ЦСКА - 40.-0-

Фото ФК "Оренбург"