Футболисты "Оренбурга" уступили "Спартаку" в чемпионате России

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Оренбурга" не удержали победу в домашнем матче 22-го тура чемпионата России с московским "Спартаком", сообщает корреспондент БЕЛТА.

На 17-й минуте сегодняшней встречи хозяев вывел вперед экс-игрок брестского "Динамо" Джоэль Фамейе. Пропустив мяч, спартаковцы перехватили инициативу и в компенсированное время первого тайма Эсекьель Понсе восстановил равновесие в счете. После перерыва гости добились волевой победы благодаря голам Йордана Ларссона и Резиуана Мирзова - 3:1 в пользу "Спартака". Белорусский голкипер "Оренбурга" Андрей Климович провел весь матч, Михаил Сиваков на поле не выходил.

Также сегодня лидер первенства "Зенит" примет в Санкт-Петербурге "Урал" из Екатеринбурга, за который играют белорусские защитники Денис Поляков и Николай Золотов. В Туле местный "Арсенал", в составе которого находятся белорусы Максим Володько, Валерий Громыко и Юрий Ковалев, сыграет с казанским "Рубином".

13 марта московское "Динамо" переиграло в Грозном футболистов "Ахмата" с результатом 3:2.

Еще три встречи 22-го тура состоятся 15 марта. Московский ЦСКА под началом белорусского тренера Виктора Гончаренко и с форвардом Ильей Шкуриным в составе примет на своей арене гостей из "Уфы". Футболисты "Краснодара" сыграют в гостях у "Сочи", а "Ростов" у себя дома встретится с московским "Локомотивом". Этот тур завершится 16 марта матчем в Нижнем Новгороде между "Тамбовом" и самарскими "Крыльями Советов".

После 21-го тура положение в лидирующей группе чемпионата России таково: "Зенит" - 47 очков, "Краснодар" - 41, "Ростов" - 38, "Локомотив" - 38, ЦСКА - 35.-0-