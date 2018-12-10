Футболисты ПАОКа перед встречей с БАТЭ победили в матче чемпионата Греции и возглавляют турнирную таблицу

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты ПАОКа перед встречей с БАТЭ в Лиге Европы выиграли в матче чемпионата Греции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашней игре 13-го тура соперники борисовчан добились волевой победы со счетом 2:1 над "Ларисой". ПАОК, который начинал чемпионат с дефицитом в 2 очка, продолжает лидировать в греческом первенстве, набрав 35 очков (12 побед, 1 ничья, 0 поражений; разница мячей - 22-5). Матч заключительного тура группы L Лиги Европы ПАОК - БАТЭ состоится 13 декабря в Салониках. В первом круге подопечные Алексея Баги уступили грекам на своем поле с результатом 1:4.

Еще один оппонент чемпионов Беларуси лондонский "Челси" в 15-м туре английского первенства у себя дома нанес первое поражение действующему чемпиону "Манчестер Сити" - 2:0. На первое место в турнирной таблице премьер-лиги вышел "Ливерпуль", набравший 42 очка, на балл меньше у "Манчестер Сити", лондонский "Тоттенхэм" имеет 35 очков, у "Челси" 34 зачетных балла.

Венгерский "Види" в 17-м туре национального чемпионата проиграл в гостях "Уйпешту" со счетом 0:2. Футболисты "Види" остались на второй позиции, набрав 31 очко, у лидирующего "Ференцвароша" из Будапешта 39 баллов. В игре Лиги Европы "Види" 13 декабря примет в Будапеште "Челси". Турнирное положение в группе L Лиги Европы после 5 туров: "Челси" - 15 очков, БАТЭ - 6, "Види" - 6, ПАОК - 3.-0-