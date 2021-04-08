Футболисты "Пари Сен-Жермен" победили "Баварию" четвертьфиналах Лиги чемпионов

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" обыграли немецкую "Баварию" с результатом 3:2 в гостевом четвертьфинале Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Уже к исходу получаса игры Мюнхене гости выигрывали со счетом 2:0 после точных ударов Килиана Мбаппе и Маркиньоса. Незадолго до перерыва Максим Шупо-Мотин отыграл один мяч, а на исходе часа игрового времени Томас Мюллер восстановил паритет. И все же чемпионы Франции сумели добиться победы, благодаря второму голу Килиана Мбаппе, который отличился на 68-й минуте.

В испанской Севилье португальский "Порту" уступил английскому "Челси" из Лондона со счетом 0:2. На 32-й минуте игры Мэйсон Маунт забил первый мяч, а на 85-й Бенджамин Чилуэлл установил окончательный результат встречи.

Вчера мадридский "Реал" в испанской столице переиграл футболистов английского "Ливерпуля" - 3:1, а лидер английской премьер-лиги "Манчестер Сити" у себя дома оказался сильнее немецкой "Боруссии" из Дортмунда - 2:1.

Ответные поединки за выход в полуфинал пройдут 13 и 14 апреля.-0-