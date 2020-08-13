"Пари Сен-Жермен" на последних минутах добыл волевую победу над "Аталантой" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лиссабоне начался заключительный этап футбольной Лиги чемпионов. Первым участником полуфинала стал французский "Пари Сен-Жермен", одержавший волевую викторию над итальянской "Аталантой" - 2:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме стартового четвертьфинального поединка "Аталанта" вышла вперед на 27-й минуте после точного удара Марио Пашалича.

Минимальное преимущество клуба из Бергамо держалось почти до конца второго тайма, но на 90-й минуте бразильский защитник парижан Маркиньос сравнял счет, а на третьей компенсированной минуте камерунский нападающий Максим Шупо-Мотинг принес победу "Пари Сен-Жермен".

Соперник чемпионов Франции по полуфиналу определится сегодня вечером после встречи немецкого "Лейпцига" и испанского "Атлетико" из Мадрида.

В пятницу, 14 августа, чемпион Германии мюнхенская "Бавария" в борьбе за выход в полуфинал будет соперничать с испанской "Барселоной". В рядах баварской команды выступает лидер бомбардирской гонки нынешней чемпионской Лиги польский форвард Роберт Левандовски, на лицевом счету которого 13 забитых мячей. Лидер "Барсы" аргентинец Лионель Месси отличался трижды, а его партнер по атаке уругваец Луис Суарес забил четыре гола.

Заключительный четвертьфинал состоится 15 августа: английский "Манчестер Сити" встретится с французским "Лионом".

Полуфинальные встречи намечены на 18 и 19 августа, решающий поединок 65-го главного клубного турнира Старого Света пройдет 23 августа на поле лиссабонского "Эштадиу да Луш".

Оставшиеся встречи второго по рангу клубного континентального турнира, Лиги Европы, состоятся на футбольных аренах Германии. В первом полуфинале 16 августа английский "Манчестер Юнайтед" в Кельне встретится с испанской "Севильей". Чемпионы Украины футболисты донецкого "Шахтера" 17 августа в Дюссельдорфе сыграют с итальянским "Интером" из Милана. Финальный матч Лиги Европы будет сыгран 21 августа в Кельне.-0-

Фото УЕФА, "Пари Сен-Жермен", "Аталанты"