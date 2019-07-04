Футболисты Перу разгромили Чили и вышли в финал Кубка Америки

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Перу разгромила футболистов Чили 3:0 и сыграет с Бразилией в финале Кубка Америки, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Перуанцы уже в первом тайме полуфинала в Порту-Алегри дважды поразили ворота чилийцев после ударов Эдисона Флореса и Йосимара Йотуна. В самом конце поединка Паоло Герреро поставил финальную точку. Чилийские футболисты были победителями двух предыдущих розыгрышей Кубка Америки.

В решающем матче нынешнего турнира перуанцы 7 июля в Рио-де-Жанейро встретятся с хозяевами соревнований - бразильцами, которые в первом полуфинале победили аргентинцев 2:0.

Бразильцы победили Аргентину в полуфинале футбольного Кубка Америки В первом полуфинале, проходившем в Белу-Оризонти, хозяева турнира победили своих извечных соперников аргентинцев со счетом 2:0.

Неудачники полуфинальных игр - Чили и Аргентина 6 июля в Сан-Паулу поспорят за третье место.

Нынешний розыгрыш Кубка Америки 46-й по счету. Футболисты Уругвая выигрывали этот турнир 15 раз, у Аргентины на один титул меньше, Бразилия 8 раз владела самым престижным трофеем южноамериканского футбола.-0-

Фото организаторов турнира