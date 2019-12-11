Футболисты питерского "Зенита" не вышли в плей-офф еврокубков

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Зенита" из Санкт-Петербурга не смогли пробиться плей-офф еврокубковых турниров, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном матче группы G Лиги чемпионов "Зенит" в Лиссабоне проиграл португальской "Бенфике" со счетом 0:3, пропустив все мячи во втором тайме. В другом поединке 6-го тура немецкий "Лейпциг" в гостях сыграл вничью с французским "Лионом" - 2:2. Таким образом, в 1/8 финала ЛЧ пробились "Лейпциг" и "Лион", а футболисты "Бенфики" продолжат еврокубковый сезон в 1/16 финала Лиги Европы. Итоговое положение: "Лейпциг" - 11 очков, "Лион" - 8, "Бенфика" - 7, "Зенит" - 7.

Действующий победитель ЛЧ английский "Ливерпуль", выступающий в квартете Е, победил на выезде австрийский "Зальцбург" со счетом 2:0. Итальянский "Наполи" разгромил на своем поле аутсайдера бельгийский "Генк" - 4:0. Итоговое положение: "Ливерпуль" - 13, "Наполи" - 12, "Зальцбург" - 7, "Генк" - 1.

В группе F испанская "Барселона" обыграла в Милане итальянский "Интер" с результатом 2:1. С таким же счетом немецкая "Боруссия" в Дортмунде победила чешскую "Славию" из Праги. Итоговое положение: "Барселона" - 14, "Боруссия" - 10, "Интер" - 7, "Славия" - 2.

В квартете Н голландский "Аякс" в Амстердаме уступил испанской "Валенсии" - 0:1. В Лондоне английский "Челси" переиграл французский "Лилль" - 2:1. Итоговое положение: "Валенсия" - 11, "Челси" - 11, "Аякс" - 10, "Лилль" - 1.

В остальных группах (А, В, С, D) поединки заключительного тура состоятся сегодня вечером.

А: "Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Галатасарай" (Стамбул, Турция), "Брюгге" (Бельгия) - "Реал" (Мадрид, Испания). Турнирное положение после 5 туров: "Пари Сен-Жермен" - 13 очков, "Реал" - 8, "Брюгге" - 3, "Галатасарай" - 2.

В: "Олимпиакос" (Пирей, Греция) - "Црвена Звезда" (Белград, Сербия), "Бавария" (Мюнхен, Германия) - "Тоттенхэм" (Лондон, Англия). Турнирное положение: "Бавария" - 15, "Тоттенхэм" - 10, "Црвена Звезда" - 3, "Олимпиакос" - 1.

С: "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Манчестер Сити" (Англия), "Шахтер" (Донецк, Украина) - "Аталанта" (Бергамо, Италия). Турнирное положение: "Манчестер Сити" - 11, "Шахтер" - 6, "Динамо" - 5, "Аталанта" - 4.

D: "Атлетико" (Мадрид, Испания) - "Локомотив" (Москва, Россия), "Байер" (Леверкузен, Германия) - "Ювентус" (Турин, Италия). Турнирное положение: "Ювентус" - 13, "Атлетико" - 7, "Байер" - 6, "Локомотив" - 3.

Уже известны 14 из 16 обладателей путевок 1/8 финала чемпионской Лиги: "Бавария", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ювентус", "Пари Сен-Жермен", "Реал", "Барселона", "Лейпциг", "Ливерпуль", "Боруссия", "Лион", "Челси", "Валенсия", "Наполи".

В плей-офф Лиги чемпионов выходят по две лучшие команды из восьми групп, а клубы, которые финишируют третьими, продолжат еврокубковый сезон в 1/16 финала Лиги Европы.-0-