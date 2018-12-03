Футболисты питерского "Зенита" неожиданно проиграли тульскому "Арсеналу" в чемпионате России

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры российской премьер-лиги футболисты "Зенита" потерпели поражение от "Арсенала" в заключительном матче 16-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме встречи в Туле гости пропустили мяч на 6-й минуте, когда отличился замбийский легионер "Арсенала" Эванс Кангва. Через 15 минут Далер Кузяев восстановил равновесие в счете, а незадолго до перерыва Ризуан Мирзов снова вывел хозяев вперед. В начале второй половины встречи бразильский полузащитник "Зенита" Эрнани вновь сравнял результат, однако сохранить ничью гости не смогли. На 75-й минуте Эванс Кангва оформил свой голевой дубль, а еще через пару минут Зелимхан Бакаев установил окончательный счет - 4:2 в пользу "Арсенала".

Вслед за "Зенитом" в турнирной таблице идет "Краснодар", победивший в домашнем поединке екатеринбургский "Урал" со счетом 2:0. Белорусский защитник "Краснодара" Александр Мартынович провел весь матч.

"Краснодар" закрепился на 2-м месте в чемпионате России по футболу В домашнем поединке 16-го тура краснодарцы переиграли екатеринбургский "Урал" со счетом 2:0. Белорусский защитник "Краснодара" Александр Мартынович провел весь матч.

Московский ЦСКА, который тренирует белорусский специалист Виктор Гончаренко, остался на третьем месте, сыграв вничью (0:0) в гостях у "Ростова". В московском дерби футболисты "Спартака" одолели действующего чемпиона "Локомотив" со счетом 2:1.

Еще три встречи завершись вничью: "Рубин" (Казань) - "Динамо" (Москва) - 1:1, "Анжи" (Махачкала) - "Уфа" - 0:0, "Енисей" (Красноярск) - "Ахмат" (Грозный) - 1:1. Матч "Оренбург" - "Крылья Советов" (Самара) перенесен из-за сильного мороза.

Положение в верхней части турнирной таблицы: "Зенит" - 34 очка, "Краснодар" - 32, ЦСКА - 27, "Спартак" - 25, "Локомотив" - 25, "Ростов" - 24. На последней, 16-й строке "Енисей", у которого всего 10 баллов, на 4 очка больше у "Крыльев Советов", по 15 набрали "Анжи" и "Уфа".

Матчи 17-го тура пройдут 8-10 декабря, после чего в российском чемпионате наступит перерыв до марта 2019 года.-0-