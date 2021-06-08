Футболисты Польши сыграли вничью с исландцами перед стартом ЧЕ

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники футбольного чемпионата Европы сегодня проводят последние контрольные матчи перед главным стартом сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом сегодняшнем матче футболисты Польши в Познани принимали команду Исландии и завершили встречу вничью - 2:2. В первом тайме соперники обменялись голами: на 26-й минуте встречи Альберт Гюдмюндссон вывел гостей вперед, а через 8 минут Петр Зелиньски восстановил паритет. После перерыва Бриньяр Бьярнасон забил второй гол в ворота хозяев, а незадолго до финального свистка Кароль Свидерски установил окончательный результат этого поединка.

Позже в Будапеште сборная Венгрии сыграет с ирландцами, в Праге команда Чехии встретится с албанцами, в Мадриде сборная Испании будет соперничать с литовцами, а чемпионы мира футболисты Франции примут в Париже болгарскую команду. Завтра действующий чемпион Европы сборная Португалии встретится с латвийской командой. Этот поединок станет последним перед началом континентального первенства.

Чемпионат Европы по футболу стартует 11 июня на римском "Стадио Олимпико" встречей сборных Италии и Турции. Решающий поединок 16-го по счету первенства Старого Света состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли". На прошлом континентальном чемпионате, проходившем в 2016 году во Франции, золото впервые завоевала сборная Португалии, одолевшая в финале футболистов Франции со счетом 1:0 (в дополнительное время). По три раза чемпионами Европы становились сборные Германии и Испании, два титула у Франции, по одному - у сборных Советского Союза, Италии, Нидерландов, Чехословакии, Дании и Греции.-0-