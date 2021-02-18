Футболисты "Порту" выиграли у "Ювентуса" в матче 1/8 финала ЛЧ

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты португальского "Порту" победили итальянский "Ювентус" со счетом 2:1 в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Португальский клуб отлично начал оба тайма - на 2-й минуте встречи ворота гостей из Турина поразил Мехди Тареми, а сразу после перерыва Мусса Марега удвоил результат. Чемпионы Италии, ведомые Криштиану Роналду, провели много атак, но смогли ответить лишь голом Федерико Кьезы на 82-й минуте игры.

Испанская "Севилья" на своем поле уступила немецкой "Боруссии" из Дортмунда с результатом 2:3. На 7-й минуте игры Сусо вывел хозяев вперед, но гостей это не смутило и они еще до окончания первого тайма трижды поразили ворота соперников. Сначала Махмуд Дахуд восстановил паритет, а затем голевой дубль оформил лидер атак "Боруссии" Эрлинг Холанн, который с 8 мячами возглавил бомбардирскую гонку чемпионской Лиги. Во второй половине матча Люк Де Йонг сократил разрыв до минимума, но большего "Севилья" добиться не смогла.

Ранее футболисты испанской "Барселоны" на своей арене потерпели крупное поражение от французского "Пари Сен-Жермен" - 1:4, а английский "Ливерпуль" переиграл в Будапеште немецкий "Лейпциг" со счетом 2:0.

Еще четыре встречи 1/8 финала ЛЧ состоятся на следующей неделе:

23 февраля

"Атлетико" (Мадрид, Испания) - "Челси" (Лондон, Англия), "Лацио" (Рим, Италия) - "Бавария" (Мюнхен, Германия).

24 февраля

"Аталанта" (Бергамо, Италия) - "Реал" (Мадрид, Испания), "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) - "Манчестер Сити" (Англия).

Ответные матчи за выход в четвертьфинал состоятся 9-17 марта.-0-