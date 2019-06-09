Футболисты Португалии выиграли первый турнир Лиги наций УЕФА

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первыми победителями Лиги наций УЕФА стали футболисты Португалии, обыгравшие в финале команду Нидерландов со счетом 1:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый тайм решающего матча в Порту прошел с большим преимуществом хозяев финального турнира, но они не смогли открыть счет. Зато после перерыва, когда инициативу перехватили голландцы, португальцы добились успеха - на 60-й минуте игры победный гол забил Гонсалу Гедеш. Это второй титул сборной Португалии за последние годы, в 2016 году Криштиану Роналду с партнерами стали чемпионами Европы.

Игра за бронзу Лиги наций между Англией и Швейцарией выдалась очень упорной. Футболисты обеих команд имели возможности забить гол, но ни в основное, ни в дополнительное время этого не произошло - 0:0. Только в серии послематчевых пенальти англичанам удалось вырвать победу - 6:5. В полуфиналах швейцарцы уступили португальцам - 1:3, а англичане с таким же счетом проиграли в дополнительное время голландцам.

Сборная Беларуси успешно провела первую часть Лиги наций, заняв первое место в группе 2 лиги D. Белорусы поднялись в лигу С, а также вышли в полуфинал, где в марте 2020 года сыграют с футболистами Грузии. В случае выхода в финал и победы в нем команда получит пропуск в финальную стадию Евро-2020.-0-