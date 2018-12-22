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Футболисты "Реала" третий раз подряд выиграли клубный ЧМ

Спорт 22.12.2018 | 21:39
Фото ФИФА
Фото ФИФА

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мадридского "Реала" в третий раз подряд стали победителями клубного чемпионата мира, который завершился в столице ОАЭ Абу-Даби, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Решающий поединок начался с обоюдных атак и на 13-й минуте один из лидеров "королевского" клуба хорват Лука Модрич открыл счет. После перерыва преимущество мадридцев было подавляющим - на 60-й минуте Маркос Льоренте удвоил результат, через 20 минут капитан "Реала" Серхио Рамос сделал счет 3:0, а в компенсированное время полузащитник "Аль-Айна" Яхья Надер отправил мяч в собственные ворота. Хозяева смогли ответить лишь голом японского легионера Цукасы Шиотани - 4:1 в пользу триумфатора европейской Лиги чемпионов.

Третье место занял аргентинский "Ривер Плейт", разгромивший в матче за бронзу японский клуб "Касима Антлерс" со счетом 4:0. Два гола в этой встрече забил Гонсало Мартинес, по разу отличились Бруно Сукулини и Рафаэль Борре.

В игре за 5-е место тунисский "Эспереанс" одолел мексиканскую "Гвадалахару" в серии послематчевых пенальти.

В финале прошлого года футболисты "Реала" победили бразильский "Гремио" из Порту-Алегри с минимальным преимуществом 1:0, а в матче за 3-е место мексиканский клуб Пачука оказался сильнее "Аль-Джазиры" из Абу-Даби - 4:1.-0-

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футбол, чемпионат мира
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