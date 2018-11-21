Футболисты России остались во втором дивизионе Лиги наций

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольных аренах Старого света завершились матчи группового этапа первого розыгрыша Лиги наций УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сборная России в заключительном поединке группы 2 (лига В) играла в гостях у команды Швеции и уступила 0:2. Благодаря этой победе, путевку в лигу А завоевали шведы. Итоговое положение: Швеция - 7 очков, Россия - 7, Турция - 3. Команда Турции вылетела в лигу С.

В заключительном матче элитного дивизиона - лиге А, футболисты Португалии, которые досрочно стали победителями квартета 3, на своем поле сыграли вничью с поляками - 1:1. Итоговое положение: Португалия - 8 очков, Италия - 5, Польша - 2. Португалия 5-9 июня 2019 года будет хозяином главного финала первого турнира Лиги наций. Там также сыграют сборные Англии, Нидерландов и Швейцарии. Жеребьевка финального этапа состоится 3 декабря в ирландском Дублине.

В заключительной встрече группы 3 лиги D команда Косово в Приштине разгромила сборную Азербайджана со счетом 4:0. Итоговое положение: Косово - 14, Азербайджан - 9, Фарерские острова - 5, Мальта - 3.

Таким образом, в марте 2020 года в полуфинале плей-офф за выход на Евро-2020 футболисты Беларуси сыграют в гостях у команды Грузии, а сборная Македонии примет на своем поле Косово. Все эти команды вышли в лигу С Лиги наций.-0-