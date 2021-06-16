Футболисты России победили финнов в матче чемпионата Европы

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной России выиграли у финской команды с результатом 1:0 в стартовом матче второго тура чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В отличие от первой встречи с бельгийцами сегодня в Санкт-Петербурге россияне владели инициативой на протяжении всей игры. Однако им долго не удавалось забить гол, и только в компенсированное время первого тайма Алексей Миранчук открыл счет.

Финны были вынуждены в основном обороняться и пытаться добиться успеха в контратаках. Одна из них на 5-й минуте завершилась взятием ворот, но гол был отменен из-за офсайда. После перерыва соперники много атаковали, но не создали практически ни одного опасного момента.

В первой встрече российские футболисты потерпели крупное поражение от Бельгии - 0:3, а финны неожиданно выиграли у датчан - 1:0. Завтра сборная Дании примет в Копенгагене бельгийцев.

Сегодня в предварительной группе А сборная Италии сыграет в Риме с командой Уэльса. В Баку футболисты Турции встретятся со швейцарцами. В стартовом туре итальянцы разгромили турок со счетом 3:0, а Уэльс и Швейцария разошлись миром - 1:1.

Расклад игр второго тура в остальных квартетах:

С: Нидерланды - Австрия, Украина - Северная Македония;

D: Англия - Шотландия, Хорватия - Чехия;

Е: Швеция - Словакия, Испания - Польша;

F: Венгрия - Франция, Португалия - Германия.

Матчи группового этапа завершатся 23 июня, после чего в 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также четыре лучшие команды, которые финишируют третьими. Решающий поединок 16-го первенства Старого Света состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".

На прошлом континентальном чемпионате, проходившем в 2016 году во Франции, золото впервые завоевала сборная Португалии, одолевшая в финале футболистов Франции со счетом 1:0 (в дополнительное время).-0-