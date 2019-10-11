Футболисты России разгромили шотландцев в квалификации Евро-2020

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной России разгромили команду Шотландии со счетом 4:0 в седьмом туре отборочного турнира чемпионата Европы в группе I, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Если в первом тайме вратари обеих команд сохраняли свои владения в неприкосновенности, то во второй половине встречи россияне устроили настоящую голевую феерию. Сначала отличился Артем Дзюба. Затем пришло время забивать для Магомеда Оздоева.
В середине второго тайма Артем Дзюба отличился еще раз. Окончательный счет на 84-й минуте матча установил Александр Головин, который до этого дважды снабжал партнеров результативными передачами.
В этой же группе бельгийцы, без проблем разгромив аутсайдеров из Сан-Марино (9:0), обеспечили себе место в финальной части чемпионата Европы-2020. Киприоты разобрались в гостях с командой Казахстана - 2:1.
Турнирное положение: Бельгия - 21 очко (7 игр), Россия - 18 (7), Кипр - 10 (7), Казахстан - 7 (7), Шотландия - 6 (7), Сан-Марино - 0 (7).
Результаты встреч в других группах:
Е - Словакия - Уэльс - 1:1, Хорватия - Венгрия - 3:0. Положение команд: Хорватия - 12 очков (6 игр). Словакия - 10 (6), Венгрия - 9 (6), Уэльс 7(5). Азербайджан - 1(5).
G - Северная Македония - Словения - 2:1, Австрия - Израиль - 3:1, Латвия - Польша - 0:3. Положение команд: Польша - 16 (7), Австрия - 13 (7), Северная Македония - 11 (7), Словения - 11 (7), Израиль - 8 (7), Латвия - 0 (7).
Сегодня отборочные матчи продолжатся встречами в группах А, В и Н: Андорра - Молдова, Исландия - Франция, Португалия - Люксембург, Турция - Албания, Украина - Литва, Черногория - Болгария, Чехия - Англия.-0-