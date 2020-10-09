Футболисты России уступили шведам в домашнем спарринге

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники финального турнира чемпионата Европы по футболу провели товарищеские матчи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сборная России в Москве проиграла футболистам Швеции с результатом 1:2. В середине первого тайма Александр Исак открыл счет, на 73-й минуте встречи Маттиас Йоханссон увеличил преимущество гостей, и лишь в компенсированное время второго тайма Александр Соболев отыграл один мяч.

Футболисты Украины в Париже потерпели разгромное поражение от действующего чемпиона планеты сборной Франции со счетом 1:7. Чемпионы Европы футболисты Португалии в Лиссабоне разошлись миром с Испанией - 0:0. В Кельне сборная Германии трижды вела в счете в спарринге с турками, но в итоге игра завершилась вничью - 3:3.

Результаты других товарищеских встреч: Польша - Финляндия - 5:1, Италия - Молдова - 6:0, Нидерланды - Мексика - 0:1, Дания - Фарерские острова - 4:0, Кипр - Чехия - 1:2, Австрия - Греция - 2:1, Швейцария - Хорватия - 1:2, Черногория - Латвия - 1:1, Англия - Уэльс - 3:0, Бельгия - Кот-д'Ивуар - 1:1.-0-