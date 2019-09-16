16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Ростова" догнали лидеров чемпионата России, одержав волевую победу над "Ахматом", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме домашней встречи с грозненским "Ахматом" ростовчане пропустили мяч на 19-й минуте после пенальти реализованного Одисе Роши. Вскоре после перерыва Хорен Байрамян восстановил паритет, а на 65-й минуте Матиас Норманн принес победу "Ростову" - 2:1.

Московский ЦСКА под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко одержал третью викторию подряд, переиграв на выезде дебютантов премьер-лиги футболистов "Тамбова" со счетом 2:0.

Действующий чемпион России "Зенит" в Санкт-Петербурге перед стартом в Лиге чемпионов уверенно победил гостей из тульского "Арсенала" - 3:1. После долгого перерыва в составе туляков появился белорусский полузащитник Максим Володько, вышедший на замену на 15-й минуте игры.

После затяжной серии неудачных игр вторую победу кряду добыл "Оренбург", обыгравший на своем поле казанский "Рубин" со счетом 2:1. В составе победителей весь матч провели белорусы - голкипер Андрей Климович и защитник Михаил Сиваков.

Второй матч подряд проиграл московский "Спартак", неожиданно уступивший на своей арене екатеринбургскому "Уралу" с белорусом Денисом Поляковым в составе - 1:2.

Футболисты "Краснодара" победили у себя дома самарские "Крылья Советов" со счетом 4:2, а московский "Локомотив" обыграл в гостях "Сочи" с минимальным перевесом - 1:0. Московское "Динамо" и "Уфа" разошлись миром - 0:0.

Положение в группе лидеров после 9 туров: "Краснодар", "Зенит", "Ростов" - по 20 очков, ЦСКА - 19, "Локомотив" - 17, "Спартак" - 14. Внизу турнирной таблицы "Тамбов", набравший 5 очков, у "Сочи" на балл больше, 7 очков в активе "Крыльев Советов", по 8 зачетных баллов у "Оренбурга" и "Ахмата".

Список бомбардиров возглавляют Эльдор Шомуродов ("Ростов") и Александр Соболев ("Крылья Советов"), забившие по 7 мячей.-0-