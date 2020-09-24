Футболисты "Ростова" не попали в плей-офф Лиги Европы

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты российского "Ростова" не сумели пробиться в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в домашнем поединке с израильским "Маккаби" из Хайфы ростовчане вышли вперед на 9-й минуте после удара Эльдора Шомуродова. Однако затем гости дважды поразили ворота Сергея Песьякова и одержали волевую викторию со счетом 2:1.

Болгарский ЦСКА, который в предыдущем квалификационном раунде обыграл в Софии борисовский БАТЭ (2:0), сегодня также на своем поле победил клуб Б-36 с Фарерских островов с результатом 3:1.

Армянский "Арарат" в Ереване одолел словенский "Целе" в дополнительное время - 1:0. Победный гол на 111-й минуте игры забил Сергей Вакуленко.

Литовская "Судува" из Мариямполе уступила в Куопио финскому клубу "КуПС" со счетом 0:2.

Футболисты "Риги" в столице Латвии проиграли шотландскому "Селтику" из Глазго - 0:1.

Результаты других игр 3-го квалификационного раунда Лиги Европы:

"Виктория" (Пльзень, Чехия) - "Сеннерюске" (Дания) - 3:0,

"Юргорден" (Стокгольм, Швеция) - "Клуж-Напока" (Румыния) - 0:1,

"Русенборг" (Тронхейм, Норвегия) - "Аланьяспор" (Турция) - 1:0,

"Мальме" (Швеция) - "Локомотива" (Загреб, Хорватия) - 5:0,

"Мура" (Словения) - ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) - 1:5.

Чемпионы Беларуси футболисты брестского "Динамо" 1 октября сыграют на своей арене с болгарским "Лудогорцем" из Разграда за выход в групповой этап Лиги Европы.-0-