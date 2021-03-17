ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 17 марта 2021
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:11 Представительницы БСЖ на встрече со студентами обсудили вопросы изменений в Конституцию Политика
21:02 Ученые разработали комплексные удобрения почти для всех сельхозкультур Беларуси Экономика
20:44 Сев яровых зерновых в Минской области планируется на 240,7 тыс. га Регионы
20:31 ФОТОФАКТ: Ранняя весна в Гродно Регионы
20:23 Футболисты "Ростова" разгромили "Ротор" в матче чемпионата России Спорт
20:11 Более 2,5 млн га за рубежом занимают сорта сельхозкультур белорусской селекции Экономика
20:06 Член Конституционной комиссии: отношение к вере, национальности и языку должно остаться незыблемым Общество
19:50 Белорусский политолог предложил польской дипломатии одуматься и вернуться к политике взаимоуважения Политика
19:36 Петришенко обсудил с министром ЕЭК сотрудничество стран ЕАЭС в промышленности и АПК Экономика
19:29 Интерактивный 5D-паспорт презентован на выставке BUDEXPO-2021 Общество
19:26 "Мешков Брест" одержал 16-ю викторию подряд в матчах чемпионата Беларуси Спорт
19:21 Мужчина задержан за оскорбление замначальника Партизанского РУВД Минска Происшествия
19:20 В начале года число киберпреступлений в Беларуси выросло на 240% Общество
19:14 Состоялись матчи второго тура финального этапа "Кожаного мяча" Спорт
18:59 Университет гражданской защиты МЧС занесен на Доску почета Заводского района столицы Регионы
18:54 Борисовчанин приговорен к 9 месяцам колонии за угрозу пистолетом сотруднику милиции Происшествия
18:51 В Минске задержаны активные участницы несанкционированных мероприятий Происшествия
18:45 Личный прием позволяет взглянуть на проблему человека под иным углом - начальник УСК по Брестской области Регионы
18:45 ФОТОФАКТ: Уборку территории братской могилы в Гомельском районе провели учащиеся Поколюбичской школы Регионы
18:33 Задержаны админы и владельцы деструктивных Telegram-ресурсов Гродненской области Происшествия
18:25 Польша с 20 марта введет локдаун из-за коронавируса В мире
18:20 Международный союз нотариата предложил установить День бесплатного консультирования Общество
18:20 В СНГ разрабатывают типовой перечень видов работ, ограничивающих применение труда женщин Общество
18:13 Австрия планирует в апреле ввести "зеленые паспорта" В мире
18:12 Команды из трех стран выступят в турнире по хоккею на траве в Барановичах Спорт
18:09 Италия всегда оставалась в неформальной группе друзей Беларуси внутри ЕС - Рачков Политика
18:09 Два человека погибли при пожаре в Дятловском районе Происшествия
18:06 Прокуратура Минской области предложила допмеры по предупреждению гибели людей от внешних причин Регионы
17:57 В Минске легковушка врезалась в троллейбус - пострадали два пассажира Происшествия
17:56 Экспорт белорусской сельхозпродукции в Азербайджан в 2020 году вырос на 10,7% Экономика
Все новости
Все новости
Спорт
17 марта 2021, 20:23

Футболисты "Ростова" разгромили "Ротор" в матче чемпионата России

Фото СК "Ротор"
Фото СК "Ротор"

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Ростова" со счетом 4:0 разгромили волгоградский "Ротор", который тренирует белорус Александр Хацкевич, в стартовом матче 23-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя в Волгограде, ростовчане имели преимущество и уже на 8-й минуте заработали пенальти, но Али Соу не смог переиграть голкипера хозяев Йосипа Чондрича. И все же в концовке первого тайма гости вышли вперед после точного удара Армина Гиговича. Во второй половине встречи Понтус Алмквист, Али Соу и Александр Саплинов забили еще три мяча. Белорусский полузащитник "Ротора" Иван Маевский отыграл весь матч, Владимир Медведь вышел на замену на 69-й минуте, а белорусский защитник ростовчан Александр Павловец на поле не выходил.

В центральном поединке сегодняшнего игрового дня московский ЦСКА под началом белорусского наставника Виктора Гончаренко примет на своем стадионе лидеров турнира, действующих чемпионов страны футболистов питерского "Зенита". Также сегодня в Грозном местный "Ахмат" встретится с тульским "Арсеналом", в котором выступают белорусские полузащитники Валерий Громыко и Юрий Ковалев.

Завтра московский "Локомотив" с белорусским нападающим Виталием Лисаковичем в составе сыграет в гостях у футболистов "Уфы". "Краснодар", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, встретится на своей арене с московским "Динамо". Московский "Спартак" у себя дома будет соперничать с "Уралом" из Екатеринбурга.

Две заключительные встречи 23-го тура российского первенства состоятся 19 марта. Футболисты "Сочи" примут гостей из "Тамбова", а в Казани местный "Рубин" сыграет с "Химками".

Положение в лидирующей группе: "Зенит" - 45 очков, "Спартак" - 41, ЦСКА - 40, "Локомотив" - 37, "Сочи" - 37, "Рубин" - 37, "Ростов" - 37. Внизу турнирной таблицы "Тамбов", у которого 13 очков, на балл больше в активе "Уфы".

Список лучших бомбардиров возглавляет форвард "Зенита" Сердар Азмун, забивший 13 мячей.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Россия футбол
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Спорт
Фото meshkovbrest.by "Мешков Брест" одержал 16-ю викторию подряд в матчах чемпионата Беларуси
Во время соревнований Состоялись матчи второго тура финального этапа "Кожаного мяча"
Фото из архива Команды из трех стран выступят в турнире по хоккею на траве в Барановичах
Владислав Третьяк. Фото ТАСС Владислав Третьяк вышел из состава Совета Международной федерации хоккея
Фото ОКР Виктор Лукашенко обсудил с руководством спортивной отрасли России подготовку к Олимпиаде
Во время матча "Надежда" – "Торпедо" ФОТОФАКТ: Финальный этап "Кожаного мяча" принимает Футбольный манеж в Минске
Главное
Во время совещания Решения на стыке двух миров - на совещании у Лукашенко обсудили IT и финансы
Головченко: государство продолжит поддерживать все формы развития и обучения талантливой молодежи
Кочанова провела личный прием в Совете Республики
Петришенко обсудил с министром ЕЭК сотрудничество стран ЕАЭС в промышленности и АПК
Топ-новости
Субботин: Беларусь идет своей дорогой, ставя в основу интересы народа
Руммо: при корректировке Конституции будем исходить из внутренних реалий и интересов страны
Андрейченко: нужно дать возможность молодежи активно включиться в работу по реализации решений ВНС
Амбразевич: позиция ЕС касательно ситуации в Беларуси сегодня совсем неубедительна
Более 2,5 млн га за рубежом занимают сорта сельхозкультур белорусской селекции
Член Конституционной комиссии: отношение к вере, национальности и языку должно остаться незыблемым
Кратковременные осадки и до +6°С ожидаются в Беларуси 18 марта
В начале года число киберпреступлений в Беларуси выросло на 240%
"Мешков Брест" одержал 16-ю викторию подряд в матчах чемпионата Беларуси
ФОТОФАКТ: Ранняя весна в Гродно
Белорусский политолог предложил польской дипломатии одуматься и вернуться к политике взаимоуважения
Швея, врач, штукатур, продавец - Минтруда назвало топ востребованных профессий по отраслям
Беларусбанк констатирует востребованность ипотечного кредитования
Зась: миграционная ситуация в целом в государствах ОДКБ стабильная и контролируемая
Задержаны админы и владельцы деструктивных Telegram-ресурсов Гродненской области
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.