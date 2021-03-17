Футболисты "Ростова" разгромили "Ротор" в матче чемпионата России

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Ростова" со счетом 4:0 разгромили волгоградский "Ротор", который тренирует белорус Александр Хацкевич, в стартовом матче 23-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя в Волгограде, ростовчане имели преимущество и уже на 8-й минуте заработали пенальти, но Али Соу не смог переиграть голкипера хозяев Йосипа Чондрича. И все же в концовке первого тайма гости вышли вперед после точного удара Армина Гиговича. Во второй половине встречи Понтус Алмквист, Али Соу и Александр Саплинов забили еще три мяча. Белорусский полузащитник "Ротора" Иван Маевский отыграл весь матч, Владимир Медведь вышел на замену на 69-й минуте, а белорусский защитник ростовчан Александр Павловец на поле не выходил.

В центральном поединке сегодняшнего игрового дня московский ЦСКА под началом белорусского наставника Виктора Гончаренко примет на своем стадионе лидеров турнира, действующих чемпионов страны футболистов питерского "Зенита". Также сегодня в Грозном местный "Ахмат" встретится с тульским "Арсеналом", в котором выступают белорусские полузащитники Валерий Громыко и Юрий Ковалев.

Завтра московский "Локомотив" с белорусским нападающим Виталием Лисаковичем в составе сыграет в гостях у футболистов "Уфы". "Краснодар", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, встретится на своей арене с московским "Динамо". Московский "Спартак" у себя дома будет соперничать с "Уралом" из Екатеринбурга.

Две заключительные встречи 23-го тура российского первенства состоятся 19 марта. Футболисты "Сочи" примут гостей из "Тамбова", а в Казани местный "Рубин" сыграет с "Химками".

Положение в лидирующей группе: "Зенит" - 45 очков, "Спартак" - 41, ЦСКА - 40, "Локомотив" - 37, "Сочи" - 37, "Рубин" - 37, "Ростов" - 37. Внизу турнирной таблицы "Тамбов", у которого 13 очков, на балл больше в активе "Уфы".

Список лучших бомбардиров возглавляет форвард "Зенита" Сердар Азмун, забивший 13 мячей.-0-