Футболисты "Ростова" сыграли вничью с "Рубином" в чемпионате России

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на футбольном чемпионате России завершается программа предпоследнего тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Один из претендентов на место в призовой тройке "Ростов" в Казани сыграл вничью с местным "Рубином" - 0:0.
Футболисты "Уфы" у себя дома уступили московскому "Динамо" со счетом 0:1.
Позже футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко встретятся в столичном дерби с "Локомотивом". Игра между "Тамбовом" и "Сочи" отменена.
Вчера чемпион России "Зенит" разгромил в Санкт-Петербурге гостей из "Оренбурга" с белорусами Андреем Климовичем и Михаилом Сиваковым в составе - 4:1. После этого поражения оренбургская команда потеряла даже теоретические шансы остаться в премьер-лиге. Тульский "Арсенал" одержал вторую победу подряд, обыграв в Екатеринбурге местный "Урал" с результатом 3:1. У победителей играл белорусский полузащитник Валерий Громыко, а в составе уральцев - защитник уральцев Николай Золотов. В Самаре футболисты "Крыльев Советов" разошлись миром с "Краснодаром" - 0:0. Защитник краснодарцев Александр Мартынович вышел на замену на 84-й минуте встречи. Московский "Спартак" на своей арене разгромил гостей из грозненского "Ахмата" - 3:0.
Турнирное положение: "Зенит" - 69 очков (29 матчей), "Локомотив" - 51 (28), "Краснодар" - 49 (28), ЦСКА - 47 (28), "Ростов" - 45 (29), "Динамо" - 38 (28), "Арсенал" - 37 (29), "Уфа" - 37 (29), "Спартак" - 36 (29), "Урал" - 35 (29), "Рубин" - 35 (29), "Сочи" - 33 (28), "Ахмат" - 31 (29), "Тамбов" - 28 (28), "Крылья Советов" - 28 (29), "Оренбург" - 24 (29).
Список лучших снайперов российской премьер-лиги возглавляет лидер атак "Зенита" Артем Дзюба, забивший 17 мячей, всего на один гол меньше у его партнера по команде Сердара Азмуна.-0-