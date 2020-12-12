Футболисты "Ротора" победили "Уфу" в чемпионате России

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате России сегодня проходят очередные матчи 18-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом субботнем поединке волгоградский "Ротор", который тренирует белорус Александр Хацкевич, после пяти игр без побед обыграл на своей арене футболистов "Уфы" - 1:0. Победный гол на 78-й минуте встречи забил Камиль Муллин.

Позже свои игры проведут два лидера российской премьер-лиги. Действующий чемпион страны "Зенит" сыграет в Санкт-Петербурге с гостями из московского "Динамо", а столичный "Спартак" встретится на выезде с футболистами "Сочи".

Вчера футболисты подмосковных "Химок" одолели у себя дома тульский "Арсенал" - 1:0. Белорусский полузащитник тульского клуба Валерий Громыко вышел на поле на 60-й минуте игры и незадолго до финального свистка получил предупреждение, Юрий Ковалев не играл.

Остальные матчи этого тура пройдут в воскресенье, 13 декабря. Московский ЦСКА под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко примет на своей арене екатеринбургский "Урал" с белорусским защитником Николаем Золотовым в составе. Футболисты "Краснодара", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, сыграет у себя дома с московским "Локомотивом" с белорусским нападающим Виталием Лисаковичем. Футболисты "Тамбова", за который играет белорусский защитник Максим Володько, встретятся в Саранске с казанским "Рубином".

Положение команд в российской премьер-лиге: "Спартак" - 35 очков, "Зенит" - 35, ЦСКА - 33, "Динамо" - 30, "Ростов" - 29, "Локомотив" - 28, "Сочи" - 27, "Ахмат" - 25, "Краснодар" - 24, "Рубин" - 24, "Химки" - 22, "Урал" - 19, "Арсенал" - 14, "Уфа" - 13, "Тамбов" - 12, "Ротор" - 11.

Бомбардирскую гонку чемпионата России возглавляет иранский форвард "Зенита" Сердар Азмун, забивший 9 мячей.-0-