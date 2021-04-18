Футболисты "Руха" обыграли "Сморгонь" в чемпионате Беларуси

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский "Рух" разгромил на своем поле "Сморгонь" в последнем матче 5-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Уже в первые 9 минут стартового тайма Денис Лаптев оформил голевой дубль, а на 25-й минуте Павел Савицкий в третий раз поразил ворота гостей. Во второй половине встречи Денис Лаптев забил свой третий мяч, а потом Всеволод Садовский подвел итог - 5:0.

Также сегодня футболисты "Гомеля" одержали волевую викторию в выездном поединке с минским "Динамо". Пропустив мяч в самом дебюте игры, гомельчане смогли не только выровнять положение, но и вырвать победу со счетом 2:1. Это первое поражение минских динамовцев в нынешнем чемпионате.

Вчера лидер турнира солигорский "Шахтер" одержал пятую победу подряд, разгромив на своем поле мозырскую "Славию" с результатом 4:1.

Результаты остальных встреч: "Неман" (Гродно) - "Минск" - 0:2, БАТЭ (Борисов) - "Энергетик-БГУ" - 2:1, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Динамо" (Брест) - 0:2, "Спутник" (Речица) - "Ислочь" (Минский район) - 1:5, "Витебск" - "Слуцк" - 0:0.

Положение команд после 5 туров: "Шахтер" - 15 очков, "Динамо" (Брест) - 11, БАТЭ - 11, "Гомель" - 10, "Ислочь" - 9, "Рух" - 9, "Динамо" (Минск) - 8, "Минск" - 8, "Торпедо-БелАЗ" - 6, "Витебск" - 6, "Слуцк" - 5, "Энергетик-БГУ" - 4, "Спутник" - 3, "Неман" - 2, "Славия" - 1, "Сморгонь" - 1.

Лидерами бомбардирской гонки являются Андрей Соловей ("Гомель"), Дембо Дарбо ("Шахтер"), забившие по 5 мячей.

В следующем туре встречаются:

23 апреля "Сморгонь" - "Спутник", "Славия" - "Слуцк";

24 апреля "Динамо" (Брест) - "Витебск", "Энергетик-БГУ" - "Неман", "Минск" - "Динамо" (Минск);

25 апреля "Ислочь" - БАТЭ, "Шахтер" - "Рух", "Гомель" - "Торпедо-БелАЗ".-0-